بانكين: الوضع في مضيق هرمز والحصار الأمريكي يؤثران على روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن الوضع المتعلق بمضيق هرمز والحصار الأمريكي لإيران يؤثران على الجميع؛ وسيكون من الحماقة القول غير ذلك.

وأضاف نائب الوزير في حديث للصحفيين في الأمم المتحدة: “الجميع متأثرون اليوم بلا شك، سيكون من الحماقة القول إن روسيا غير متأثرة”.

ووفقا له، يعتقد الكثيرون أن روسيا، بما أنها تصدر النفط، فهي الرابح الأول والأهم من سوء الوضع الحالي.

وقال بانكين “الأسعار ترتفع، والطلب يتراجع، حيث أصبحت أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وغيرها من السلع أكثر ارتفاعا، وهذا يجعلنا عرضة للخطر، لأننا نستورد العديد من السلع التي أصبحت أسعارها في ازدياد مستمر”.

وفي الوقت نفسه، أكد نائب الوزير أن روسيا لا تزال مكتفية ذاتيا إلى حد كبير.

وتابع بانكين القول: “نحن نعتمد على الكثير من الموارد، ولكن ليس بدرجة حرجة”.

في 13 نيسان / أبريل الحالي، بدأت البحرية الأمريكية بفرض حصار بحري شامل على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة لها على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال في العالم.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية