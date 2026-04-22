وزارة الأشغال العامة تعلن عن الطرقات التي قامت بفتحها في الجنوب

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها “تواصل تنفيذ عملياتها الميدانية بوتيرة مكثفة في جنوب لبنان ضمن حملة “إعادة وصل لبنان”، في إطار متابعة مستمرة للأعمال الجارية، تركز على تثبيت استمرارية الحركة على المحاور الحيوية واستكمال فتح الطرقات الداخلية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع معالجة الأضرار المباشرة التي طالت البنية التحتية الطرقية”.

ولفتت الى أنه “في هذا الإطار، أنجزت فرق الوزارة سلسلة من التدخلات النوعية على عدد من النقاط الأساسية، أبرزها جسر القاسمية، حيث تم تنفيذ أعمال إعادة تعبيد للطريق، ما أتاح إعادة فتحه أمام حركة السير بشكل آمن ومنظم”.

“كما واصلت الفرق أعمالها في قضاء صور، حيث تم فتح طريق الجعفرية وإنهاء الأعمال فيه، إلى جانب تنفيذ تدخلات ميدانية في محيط مدرسة الجعفرية وقهوة النانو ضمن مدينة صور، بما ساهم في تسهيل حركة التنقل داخل الأحياء. كذلك تم إنجاز أعمال فتح الطرقات في جبال البطم، واستكمال فتح المحاور في نطاق عين بعال – وادي جيلو – جبل حانين، مع إزاحة الردم والعوائق لضمان انسيابية السير، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزاحة الردم والعوائق وإعادة فتح الطريق في منطقة المنشرة – حناويه”.

وأشارت الى أنه “في بلدة العباسية، قرب أفران لبنان (مجمع الرز)، تمت إعادة فتح الطريق وتسهيل المرور، بما يعزز الربط بين القرى والمناطق المجاورة”.



وعلى صعيد قضاء النبطية، نفذت الفرق أعمال إعادة تأهيل وفتح محاور أساسية ضمن مدينة النبطية شملت مفرق حي المسلخ، مفرق الصباح، مقابل الإنجيلية، وحي الراهبات، بما أعاد انتظام الحركة على هذه النقاط الحيوية. كما استكملت الوزارة أعمالها ضمن النطاق البلدي في كفرتبنيت، حيث تم فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه التدخلات تندرج ضمن إطار الجهود المستمرة لإعادة وصل المناطق المتضررة وتسهيل تنقل المواطنين، ولا سيما في القرى التي شهدت أضرارا مباشرة على شبكتها الطرقية، بما يضمن الوصول الآمن إلى المنازل ومراكز الخدمات الأساسية”.