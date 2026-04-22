الأربعاء   
   22 04 2026   
   4 ذو القعدة 1447   
   بيروت 18:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الصهيوني يستهدف سيارة في بلدة الطيري ثم يحاصر صحافيين في البلدة

      افاد مراسل المنار ان العدو الصهيوني انتهك وقف اطلاق النار مجددا ضمن سلسلة الخروقات واستهدف سيارة في بلدة الطيري ما ادى الى ارتقاء شهيدين. ثم عاود استهداف المكان مرة اخرى لمنع وصول الاسعاف، وكان يتواجد هناك صحافيون قام العدو بمحاصرتهم .
      وافاد مراسل المنار انه بعد مرور وقت على محاصرة الاعلاميين توجه الصليب الاحمر الى مكان وجودهم.

      وزير الإعلام قال في هذا الاطار: نتابع مع اليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني حادثة محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحافيين ومصوّرين في بلدة الطيري – جنوب لبنان، وندين بشدة هذا الاعتداء، ونحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مؤكدين ضرورة تأمين حمايتهم فورًا وضمان حرية العمل الإعلامي.

