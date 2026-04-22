عراقجي: الوضع الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الامريكين للقوانين الدولية

في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ووزير خارجية إيطاليا وأنطونيو تاياني، صباح اليوم الأربعاء تم تبادل وجهات النظر حول تطورات المنطقة والتداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعدوان الأميركي والصهيوني ضد إيران.

وأوضح عراقجي طبيعة الجرائم التي ارتكبها المعتدون الأميركيون والإسرائيليون ضد إيران خلال العدوان العسكري الأخير، مشدداً على مسؤولية جميع الدول في إدانة الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل المعتدين.

واعتبر عراقجي أن الوضع الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الامريكين للقوانين الدولية في اعتدائهم العسكري على دولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة.

⁠وأكد أن إيران، بصفتها دولة ساحلية في مضيق هرمز، اتخذت تدابير وفقاً للقانون الدولي لحماية أمنها القومي ضد عدوان وتهديد أميركا وإسرائيل، وأن مسؤولية تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق المعتدين.

كما أشار عراقجي إلى الهجمات العدوانية التي شنتها أميركا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، معتبراً صمت الدول الأوروبية إزاء هذا الخرق الإجرامي للقوانين غير مقبول، محذراً من الإضعاف المتزايد للقانون الدولي ونظام حظر انتشار الاسحلة النووية بسبب النهج المزدوج للدول الأوروبية تجاه هذه القضية.

كما بحث وزيرا خارجية إيران وإيطاليا تطورات الوضع في لبنان وضرورة احترام وقف إطلاق النار هناك.

وشدد وزير خارجية إيطاليا على أهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الخليج، معلناً استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: مواقع