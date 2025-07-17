عربي وإقليمي

الشرع: وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق

كشف رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع(ابو محمد الجولاني) عن “جهود دولية بذلت لوقف الضربات الإسرائيلية للمقار المدنية والعسكرية السورية يوم الاربعاء”.

وقال الشرع في كلمة متلفزة بثت فجر الخميس إن “جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء رغم التدخلات الإسرائيلية”.

وأضاف الجولاني “هنا لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل فعال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول”.

وشن العدو الإسرائيلي الاربعاء غارات كثيفة على مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء إن “واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار”، وأضاف أن “هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي”، مؤكدا أنه “تحدث مع الطرفين”.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء أيضا، إن وقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أو 4 ساعات.

المصدر: روسيا اليوم