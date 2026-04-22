    الرئيس بري بحث مع زواره في المستجدات وإطلع من وزير المالية على نتائج لقاءات واشنطن

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإتصالات شارل الحاج، وتم عرض للاوضاع العامة والمستجدات إضافة الى اوضاع قطاع الاتصالات والاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي.

      وعرض الحاج للرئيس بري الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لإصلاح الأضرار في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما المناطق المتضررة .

      واستقبل الرئيس بري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا بالانابة ( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) مراد وهبة في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان .

      واستقبل بري وزير المالية ياسين جابر الذي وضعه في أجواء ونتائج زيارته والوفد الرسمي اللبنانيو لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اضافة الى بحث الوضاع من مختلف جوانبها .

      ومن زوار بري : المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

