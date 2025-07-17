لبنان

حمادة: العدوان الاسرائيلي على سوريا هدفه التمهيد لـ”الشرق الأوسط الجديد”

دان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة “كل الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض العربية سواء لبنان أو سوريا”.

وقال حمادة في كلمة له خلال تشييع الشهيد ماجد الحاج حسين، بمراسم تكريمية خاصة، أقيمت على ملعب نادي “التضامن” الرياضي في الهرمل “نحن على يقين أن تدخل العدو في سوريا ليس من اجل الإنسان سواء كان علويا أو موحدا أو سنيا، إنما من أجل مصالحه، من خلال التمهيد لمشروع الشرق الأوسط الجديد، والمنسجم مع ما سمي بصفقة القرن”.

وأضاف حمادة ان “الذي يحصل يمهد لتقسيم سوريا وهو اعتداء على الأمة وعلى كرامتها”، وتابع “هذا لا يعني اننا نرتضي على كل التجاوزات الإنسانية والاخلاقية والاعتداء على الكرامة الذي تعرض له أبناء السويداء”، منتقدا “المهرولين للتطبيع امام كل الذي يحصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام