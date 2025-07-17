دولي

البرازيل في رسالة لواشنطن: استياء حكومي من التلويح بفرض رسوم جمركية إضافية وتمسك بالحوار لحل مقبول

أعربت البرازيل في رسالة إلى واشنطن، نُشرت الأربعاء عن “استيائها” بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات البرازيلية قد تصل نسبتها إلى 50 بالمئة، لكنّها أكّدت في الوقت نفسه التزامها التفاوض.

وفي رسالة إلى وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، قالت برازيليا إنها “ما زالت مستعدة للانخراط في حوار مع السلطات الأميركية والتفاوض على حلّ مقبول للطرفين بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة في جدول الأعمال الثنائي”.

ووقّع الرسالة نائب الرئيس البرازيلي وزير التجارة جيرالدو ألكمين ووزير الخارجية ماورو فييرا.

ووسط تصاعد التوتر التجاري بين البرازيل والولايات المتحدة، دعا نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين إلى بدء مفاوضات “عاجلة جدًا” لتفادي فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة تهدد اقتصاد بلاده.

وفي تصريحاته عقب اجتماع مع ممثلين عن القطاع الخاص البرازيلي في العاصمة برازيليا، أكد ألكمين أن الحكومة البرازيلية قدّمت مجموعة من المقترحات إلى الجانب الأمريكي، لكنها “لم تتلقَ أي رد حتى الآن”.

وقال ألكمين: “نحن نرغب في التفاوض، وهذا أمر عاجل، بل عاجل جدًا. من الأفضل أن يتم حل هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة. وإن تطلبت المفاوضات مزيدًا من الوقت، فلا بأس، الأهم هو الوصول إلى حل.”

كما أوضح ألكمين أن التحقيق الأمريكي في “ممارسات تجارية غير عادلة” ليس بالأمر الجديد، مضيفًا أن البرازيل واجهت مثل هذه التحقيقات في السابق ونجحت في توضيح موقفها وإغلاق الملف.

ولفت ألكمين الى أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فتح تحقيق من هذا النوع (بموجب المادة 301)، وقد تعاملنا معه من قبل، هذه المرة سنقوم بتقديم الشرح اللازم.”

من جانبه، صرح أبراو نيتو، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في البرازيل، بأن تصعيد النزاع “سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على كلا البلدين”، مؤكداً أن القطاع الخاص البرازيلي يفضل حلاً تفاوضيًا يحمي المصالح التجارية الثنائية.

وقال نيتو: “العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة مهمة للغاية للبرازيل، كما هي مهمة للاقتصاد الأمريكي. رغبتنا، والتي يتفق عليها جميع العاملين في القطاع الخاص، هي الوصول إلى حل تفاوضي بين الحكومتين يمنع تطبيق هذه الرسوم التي سيكون لها أثر سلبي بالغ.”

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من البرازيل، تبدأ في الأول من أغسطس المقبل، كإجراء عقابي على ما وصفه بـ”حملة اضطهاد سياسية” يتعرض لها حليفه اليميني، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تحقّق في “ممارسات تجارية غير عادلة” للبرازيل، في تصعيد جديد بعدما كان ترامب أعلن فرض رسوم عقابية متّهما برازيليا بشن “حملة اضطهاد” ضد حليفه اليميني المتطرف، الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس ترامب انتقد، في رسالة موجهة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الطريقة التي يُعامل بها بولسونارو، واصفًا ذلك بـ”العار الدولي”.

يُذكر أن بولسونارو يواجه محاكمة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2022، والتي فاز بها الرئيس الحالي لولا، ما يضيف بُعدًا سياسيًا شديد الحساسية لهذا النزاع الاقتصادي.

المصدر: وكالات