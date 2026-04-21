وزارة الاشغال تعلن بدء اعمال صيانة وتأهيل على أوتوستراد بيروت – طرابلس لمدة 10 أيام

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنّها، عبر إحدى الشركات المتعهدة،” باشرت تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل على الأوتوستراد الساحلي بيروت – جونية – البترون- طرابلس، المسلك الشرقي، وذلك عند المقطع الممتد من عمشيت إلى المدفون، في إطار خطتها الوطنية “لبنان على السكة” الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأشغال لمدة عشرة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع فيه 22 نيسان 2026، على أن تُنجز ضمن المهل المحددة وفق البرنامج الزمني المعتمد”.

وإذ اكدت” حرصها على تنفيذ الأعمال بأقصى درجات السلامة والكفاءة”، دعت “المواطنين الكرام إلى التقيد التام بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، والالتزام بالإشارات التوجيهية الموضوعة في مكان الأشغال، وإبداء أقصى درجات التعاون، بما يساهم في تسهيل سير العمل وضمان سلامة الجميع ريثما يتم الانتهاء من الأشغال”.