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امريكا | ترامب يوقع قانونا يشدد العقوبة الجنائية المتعلقة بمخدر الفنتانيل ويحمّل بكين مسؤولية الأزمة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، قانونا يشدد العقوبات الجنائية المتعلقة بمخدر الفنتانيل، واصفا إياه بأنه “خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة” في أحدث جهوده لمواجهة الأزمة الصحية بسبب المخدر.

وجرى التوقيع بحضور ممثلين عن جماعات تعمل على مكافحة الوباء ومسؤولين إنفاذ قانون وأقارب ضحايا المخدر، ويصنف قانون “هالت فنتانيل” جميع المواد ذات الصلة بالفنتانيل بشكل دائم كمخدرات من الجدول الأول – التصنيف الأكثر تقييدا – بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة.

وسيؤدي ذلك إلى ملاحقة قضائية وعقوبات جنائية مشددة لكل من “يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع” مواد غير مشروعة مرتبطة بالفنتانيل، وفقا للبيت الأبيض.

وقال ترامب: “سيواجه كل من يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير المشروعة عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 10 سنوات، سنُبعد تجار المخدرات ومروجيها عن شوارعنا، ولن نهدأ حتى ننهي وباء جرعات المخدرات المميتة”.

واعتبر ترامب أنّ الوضع “بدأ الوضع يتحسن قليلا، لكنه ما زال مروعا، وصعبا، وسننهيه مرة واحدة وإلى الأبد”.

و أشار الرئيس الأمريكي إلى خطورة الأنواع الجديدة من الفنتانيل، قائلاً: “لطالما سعى صانعو الفنتانيل إلى التلاعب بالقوانين عبر تعديلات بسيطة في التركيبة الكيميائية، لكنهم بهذه الطريقة صنعوا نسخًا أشد فتكًا، مثل الكارفنتانيل، الذي يعد أكثر سمّية بمئة مرة من الفنتانيل الأصلي”.

و في سياق حديثه، ربط ترامب أزمة الفنتانيل بالعلاقات التجارية مع الصين، مؤكدًا أنه فرض رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات الصينية كـ”عقوبة” على ما وصفه بتورط بكين في تصدير الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “فرضت هذه الرسوم كعقوبة، لأن الصين مسؤولة عن جزء كبير من كميات الفنتانيل التي تصل إلينا. وهم يدفعون مليارات الدولارات بسبب هذا”.

و توقع ترامب التوصل ” إلى اتفاق مع الصين ينص على إنزال عقوبة الإعدام بحق من يصنعون الفنتانيل ويرسلونه إلى بلدنا. أعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا”.

و اختتم ترامب بالقول: “اعتبارًا من اليوم، سيتم حظر جميع المواد المرتبطة بالفنتانيل إلى الأبد، وكل من يتاجر بهذه السموم القاتلة سيقضي فترات طويلة خلف القضبان”.

واستغل ترامب الأزمة الصحية العامة كذريعة لدفعه لتأمين الحدود الأمريكية والتصدي للهجرة غير الشرعية وفرض بعض التعريفات الجمركية. وفرض الرئيس رسوما إضافية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة – كندا والمكسيك والصين – جزئيا بسبب الاتجار بالفنتانيل.

و انتقد ترامب تلك الدول بشدة، متهما الصين بعدم بذل جهود كافية لوقف تصنيع الكيماويات الأولية المستخدمة في صنع المخدرات، ومتهما جيران الولايات المتحدة في القارة بعدم وقف تدفق الفنتانيل عبر الحدود.

وقررت الصين الشهر الماضي تشديد الرقابة على مادتين كيميائيتين تستخدمان في صنع المخدر، في خطوة يُعتقد أنها غصن زيتون للمساعدة في الحفاظ على هدنة هشة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن المسائل التجارية.

و الفنتانيل مسكن أفيوني صناعي قوي يُستخدم لعلاج الآلام المرتبطة بالجراحة أو الحالات المعقدة الأخرى. و يمكن إنتاجه بوسائل غير مكلفة نسبيا ويجري توزيعه بشكل غير قانوني.

و ساهم الفنتانيل غير المشروع في زيادة الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، وهي مشكلة أثارت قلق كلا الحزبين ووفرت مجالا نادرا للتعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين.

المصدر: وكالات