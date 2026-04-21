أرسلان: نثمن موقف الرئيس برّي لما تضمّنه من مقاربة دقيقة لموضوع التفاوض

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه الخاص على “إكس”: “نُثمّن موقف الرئيس نبيه بري ونؤيّده، لما تضمّنه من مقاربة دقيقة لموضوع التفاوض مع العدو الإسرائيلي وآليّته في هذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة، بعيدًا عن المزايدات والتبرّع بمواقف لا تخدم إلّا من له مصلحة، داخليًا وخارجيًا، في زعزعة وحدتنا الداخلية التي يجب الحفاظ عليها برموش العين”.

اضاف: “كلّنا نعلم علم اليقين أنّ ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالحرب، تسعى إلى تحقيقه في الداخل اللبناني عبر إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة. ومن هذا المنطلق، نعوّل على الأشقّاء في المملكة العربية السعودية، وعلى الأشقّاء في جمهورية مصر العربية، عبر اتصالاتهم الداخلية في لبنان وعلاقاتهم الدولية، للعمل على كبح جماح الفتنة الداخلية والحفاظ على الاستقرار الوطني”.