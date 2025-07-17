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سوريا | بدء انسحاب قوات الجيش من السويداء ودخول القوى الأمنية اثر الاعلان عن وقف اطلاق النار

بدأت وحدات من الجيش السوري، بالانسحاب من مدينة السويداء، الواقعة جنوب سوريا، اثر الاعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار، بعد ايام من الاقتتال، بين وحدات تابعة للسلطة الانتقالية و مجموعات بدوية، من جهة، و مقاتلين تابعين للطائفة الدرزية، من جهة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، إن قوات الجيش بدأت ليل الاربعاء، الانسحاب من السويداء (جنوبي البلاد) تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة، وبعد انتهاء مهمة الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.

وكانت مصادر محلية، قالت إن بعض الآليات الثقيلة للجيش السوري، انسحبت الليلة من مدينة السويداء ودخلتها سيارات لقوى الأمن.

وأعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ يوسف جربوع، التوصل إلى اتفاق شامل مع الدولة السورية عقب الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ويهدف الاتفاق، الذي جاء بالتعاون بين مشيخة العقل ووجهاء المحافظة، إلى وقف التصعيد، إعادة الأمن، وتثبيت سيادة الدولة السورية على كامل تراب السويداء.

المصدر: وكالات