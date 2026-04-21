ثالث وزيرة تترك حكومة ترامب.. البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل

أعلن ⁠البيت الأبيض أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر ⁠استقالت من منصبها، مضيفاً أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

وكتب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج، في منشور على منصة “إكس”: “استقالت ⁠وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من ‌الإدارة لتشغل منصباً في القطاع الخاص”.

وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث ⁠وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأُقيلت كريستي نويم ‌من ⁠منصب وزيرة الأمن الداخلي في آذار/مارس الماضي، كما أقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.

وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في آذار/⁠مارس 2025، بعد أن شغلت مقعداً في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.

كذلك استقال أيضاً عدد من ⁠مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال ⁠الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق ‌داخلي في ما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.

