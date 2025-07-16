لبنان

“موظفو الإدارة العامة”: مستمرون بالتوقف عن العمل

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في لبنان في بيان له الاربعاء انه “استمرار التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع وعدم تعليقه بناء على مجرد وعود دون لمس خطوات جدية من السلطة ذات الصلاحية في تصحيح أوضاع العاملين في القطاع العام”.

واكد التجمع أن “الإتحاد العمالي العام لا يحق له التحدث بإسم موظفي الإدارة العامة أو إتخاذ أي خطوة تصعيدية أو تعليقها”، واستنكر “قيام رابطة منتهية الصلاحية بخطوات تسيء لموظفي الإدارة العامة عبر إخضاعهم لسلطة جهات نقابية لا علاقة لها بالإدارة العامة من قريب أو بعيد”.

وقال البيان انه “بناء عليه، يتمنى تجمع موظفي الإدارة العامة الإلتزام بالتوقف عن العمل في الأيام المذكورة سابقا، بإنتظار جواب الحكومة عن الورقة المقدمة من تجمع موظفي الإدارة العامة لتصحيح اوضاع الموظفين” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام