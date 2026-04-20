اجتماع تنسيقي في الجامعة اللبنانية لبحث استئناف التعليم الحضوري ومسح أضرار العدوان

عقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعدادًا لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.

وأصدر المجتمعون القرارات الآتية:

-اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا الذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، اعتبارًا من 22 نيسان 2026.

-الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضررت من العدوان الإسرائيلي إجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية في مهلة أقصاها 24 نيسان الجاري، تمهيدًا للتحضير لإعادة العمل بالتعليم الحضوري والأعمال المخبرية في موعد يتحدد لاحقًا.

وقال المجتمعون: “ستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة”.

