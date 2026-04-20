اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: نطالب الدولة بالتحرك الفوري لوقف عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها العدو

اعلن اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل انه “إذ يراقب ببالغ الأسى والغضب عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، والتي طالت مدينة بنت جبيل العزيزة وأحياءها السكنية وأسواقها الشعبية العريقة، يعلن استنكاره الشديد لهذه الأعمال الهمجية التي تستهدف تراثاً إنسانياً وحضارياً لا يقدر بثمن. حيث تم هدم البيوت المدنية وسُويت الأبنية السكنية بالأرض، ودمرت الأسواق الشعبية التي ظلت صامدة لقرون، وشُردت العائلات التي كانت تجد في أزقتها دفء الألفة وعز الكرامة”.

اضاف “إن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح. كما أنها تمثل محوًا متعمداً لذاكرة وهوية الأجيال المتعاقبة”.

وقال “نطالب الدولة اللبنانية والجيش والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي تطال أيضا كل البلدات التي عجز العدو عن كسرها في عيناثا وعيترون وميس الجبل وعيتا الشعب والخيام وغيرها. كما نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، والعمل على إعادة إعمار ما دمر، وتعويض المتضررين، والحفاظ على ما تبقى من نسيج عمراني واجتماعي فريد.”

واشار الى “اننا إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع أبناء هذه المدينة الصامدة التي تمثل قلب الإتحاد النابض وركيزته الأساس، نؤكد أن محاولات طمس التاريخ لن تنجح، وأن روح هذه الأسواق والبيوت ستبقى حية في قلوب أهلها الأحرار”.

وشدد قائلا “ليعلم القاصي والداني أن أهل الجنوب عموما، وأهل بنت جبيل خصوصا سيبقون متمسكين بأرضهم كالجذور التي تشبعت بالتضحيات ودماء الشهداء والجرحى. وستشهد الأيام أن صمودهم ليس مجرد بقاء، بل إصرار على الحياة والتاريخ وأن كل احتلال وطغيان إلى زوال”.