مصلحة الليطاني تزوّد مجلس الإنماء والإعمار ووزارات ببيانات فنية لإعادة تأهيل جسور وعبّارات الجنوب

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه” في إطار تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة في الجنوب، وجّهت كتبًا رسمية إلى كل من مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ومجلس الجنوب، تضمّنت تزويد هذه الجهات بكافة البيانات الفنية والهيدرولوجية المتوافرة لديها حول تصاريف نهر الليطاني في الحوض الأدنى”.

وأوضحت المصلحة أن “هذه الكتب تأتي في ضوء الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجسور والعبّارات نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وما يستدعيه ذلك من إعداد دراسات علمية وهندسية دقيقة لإعادة إنشاء وتأهيل هذه المنشآت وفق الأصول والمعايير المعتمدة”.

وقد أرفقت المصلحة بهذه الكتب بيانات تفصيلية تشمل المعدلات الشهرية للتصاريف القصوى (Max Flow)، وكميات المياه المتدفقة، استنادًا إلى القياسات والسجلات الفنية المتوفرة لديها، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من اعتمادها في إعداد الدراسات والتصاميم الفنية، بما يراعي الخصائص الهيدرولوجية للنهر ومتطلبات السلامة العامة.

وأكدت أن “هذه الخطوة تندرج ضمن دورها في دعم الإدارات العامة بالمعطيات العلمية الدقيقة، بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وضمان تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحفظ سلامة المواطنين واستدامة المرافق العامة”.