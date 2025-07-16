لبنان

“القومي” دان العدوان على دمشق: سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم

اعتبر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له انه “بعد القصف الصهيوني المعادي على العاصمة دمشق، باتت الإدارة السورية أمام الحقيقة التي لا يمكن نكرانها، أنّ الكيان الصهيوني المحتلّ هو عدوّ ولن يتحوّل أبدًا إلى صديق لسوريا، مهما بلغت المفاوضات حول التطبيع من تقدّم”، واضاف ان “الأطماع الصهيونية في بلادنا أكبر من أن تُروّض باتفاقات سياسية باطلة تجهد من خلالها هذه الإدارة لاستعطاف الأعداء وتقديم التنازلات المذلّة لتحظى بدعم ظنًّا منها أنّه يثبّت حكمها”.

وإذ دان القومي “القصف الهمجي الصهيوني”، دعا “الإدارة السورية إلى مراجعة كلّ سياستها منذ تسلّمها الحكم وحتى الآن، وتحديدًا لجهة الرهان على الجانبين الصهيوني والأميركي، والدخول في خطّ المواجهة مع قوى المقاومة لمحاولة إضعافها إرضاءً للعدو”.

وحث القومي “الإدارة في سوريا لمراجعة أدائها وسلوك أجهزتها تجاه الشعب السوري، والذي تعرّض ويتعرّض للذبح والتنكيل في الساحل والسويداء وفي أنحاء مختلفة بتصرّف يؤكّد أنّ العقل ما زال عقلًا إجراميًّا وإرهابيًّا”، وتابع أن “هذه المراجعة لا يجب أن تخلص سوى إلى إعادة تشكيل مؤسّسات الدولة وفق آليّة مختلفة عمّا هو حاصل ويجب إعادة ترتيب المشهد بما يبعد خطر التقسيم عن البلاد”، واعتبر ان “على رأس الأولويات يجب إعادة النظر بقرار حلّ الجيش السوري، وإعادة مختلف الضباط والعساكر لإعادة إحياء جيش سوري مقاوم، يحظى بثقة شعبه ومحيطه”.

واكد القومي أن “سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه، فكيف على هذه الإدارة ان تبقى صامتة ومستسلمة لكلّ ما يقوم به العدوّ فالتنازل يعني إعطاء الفرصة له والموافقة لاجتياح كل المناطق السورية والسيطرة على مقدّرات البلاد، وتقسيمها إلى دويلات طائفية ومذهبية تنهي وجودها”، داعيا “شعبنا في سوريا إلى مواجهة كل ما يحصل من انتهاكات واعتداءات واحتلالات جديدة من قبل الصهاينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام