    إغلاق معبر رفح يوقف إجلاء المرضى ويفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

    أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر رفح بشكل كامل، اليوم الاثنين، ما أدى إلى توقف إجلاء المرضى إلى الخارج دون توضيح أسباب الإغلاق.

    وأوضحت الهيئة أن حركة سفر المرضى توقفت بالكامل، رغم أن المعبر كان يعمل بشكل محدود وبقيود مشددة منذ إعادة فتحه في فبراير الماضي.

    ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسلة إغلاقات متكررة للمعبر، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى، حيث تمكّن نحو 700 مريض فقط من مغادرة القطاع منذ إعادة فتحه، بينما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح بانتظار العلاج في الخارج.

    ويُشار إلى أن إعادة فتح المعبر كانت جزءًا من تفاهمات وقف إطلاق النار، إلا أن العمل به ظل محدودًا، وسط اتهامات لإسرائيل بعدم الالتزام بتعهداتها.

    المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية

    مواضيع ذات صلة

    الاحتلال يعيد إحياء مستوطنة صانور وحماس تحذّر من تصعيد خطير

    الاحتلال يعيد إحياء مستوطنة صانور وحماس تحذّر من تصعيد خطير

    تشييع السعيد علي جمعة شعشوع في سحمر بمشاركة شعبية واسعة

    تشييع السعيد علي جمعة شعشوع في سحمر بمشاركة شعبية واسعة

    صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات عودة الحرب على إيران ويؤكد مخاطر استمرار إغلاق مضيق هرمز

    صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات عودة الحرب على إيران ويؤكد مخاطر استمرار إغلاق مضيق هرمز