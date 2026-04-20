شهيد وعدد من الإصابات في قصف صهيوني متواصل على غزة رغم الهدنة

استشهد شاب وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما سُجلت إصابات إضافية في غزة وخانيونس بنيران الطيران والآليات العسكرية.

وتواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق، ضمن خروقات متواصلة للهدنة لليوم الـ193، وسط تصاعد الاستهدافات للمناطق المدنية.

وخلال 24 ساعة، سُجلت 11 خرقًا أسفرت عن 3 شهداء بينهم طفلة. وترتفع الحصيلة منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 775 شهيدًا و2171 إصابة، بينما تجاوزت الحصيلة الإجمالية منذ أكتوبر 2023 أكثر من 72 ألف شهيد.

