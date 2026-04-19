الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. إطلاق نار وقصف متكرر على مناطق متفرقة

واصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة اعتداءات استهدفت مناطق سكنية وزراعية وساحلية، في تصعيد ميداني متواصل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية “أن الطيران المروحي أطلق نيرانه بشكل مكثف فوق مخيم البريج وسط القطاع، فيما فتحت الزوارق الحربية نيرانها تجاه سواحل مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق المدينة”.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية المناطق الشرقية لحي التفاح، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالًا، وسط تحركات عسكرية خلف السياج.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تسجيل عشرات الخروقات منذ بدء سريان الهدنة، حيث يواصل الاحتلال سياسة القصف وإطلاق النار المتقطع، في محاولة لعرقلة عودة النازحين وفرض واقع أمني جديد على المناطق الحدودية والساحلية.

المصدر: موقع المنار+ الصحافة الفلسطينية