تركيا تؤكد رغبتها بمواصلة استيراد الغاز الإيراني رغم انتهاء العقد وتداعيات الحرب في المنطقة

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، أن بلاده ترغب في مواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني، في ظل اقتراب انتهاء العقد بين البلدين خلال العام الجاري.

وقال بيرقدار، خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا: “نحتاج إلى الحصول على الغاز من إيران (…) لضمان أمن إمداداتنا”.

وأوضح للصحافيين: “لم نبدأ المفاوضات لتمديد العقد بسبب الظروف الراهنة في المنطقة”.

وتؤمّن إيران نحو 13% من إجمالي واردات الغاز إلى تركيا، التي تعتمد بدرجة أكبر على روسيا وأذربيجان.

وفي سياق متصل، أعلنت تركيا مطلع نيسان/أبريل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25%، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن الوضع في مضيق هرمز “يذكّرنا مرة أخرى بمدى أهمية تنويع مصادر الطاقة لأمن أي دولة”.

المصدر: أ.ف.ب.