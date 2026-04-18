وزير المالية اللبناني يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي



استكمل وزير المالية ياسين جابر والوفد الرسمي اللبناني لقاءاته الرسمية في العاصمة الأميركية واشنطن، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد عقد سلسلة اجتماعات خُصصت لبحث سبل دعم لبنان مالياً واقتصادياً، ومتابعة أولويات الإصلاح والتعافي.

وفي هذا المجال، عقد جابر اجتماعًا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تم خلاله التداول في التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وأهمية مواصلة الحوار البنّاء بين لبنان والصندوق، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

كما عقد اجتماعًا مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي Anna Bjerde، وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني مع مسؤولي البنك الدولي خلال الأيام الماضية.

ووصف الوزير جابر الاجتماع بالإيجابي والبنّاء، لناحية التأكيد على “التزام البنك الدولي بمواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ليس فقط من خلال المشاريع القائمة، بل أيضاً عبر مواكبة أولويات الدولة اللبنانية في مسار التعافي وإعادة الإعمار”.

وشدد على “أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشاريع الممولة من البنك الدولي، والتي تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي”، مركزًا على ضرورة توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات اللبنانية المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال إن “لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، وتراعي حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد”.

ويأتي هذا اللقاء في ختام برنامج مكثف من الاجتماعات التي عقدها جابر والوفد اللبناني في واشنطن مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام