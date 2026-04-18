فضل الله من تبنين: العدو فشل في التوغل ميدانياً… والمرحلة تفرض موقفاً رسمياً حاسماً تجاه الاعتداءات

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال جولة له في بلدة تبنين، ضرورة انتظار الاتصالات السياسية الجارية في الخارج، مشيراً إلى أن البلديات تواصلت مع الجيش اللبناني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية.

وشدّد فضل الله على أن ما تحقق في المرحلة الماضية يعكس “صورة نصر وكرامة وحرية”، رافضاً أي مشهد “ذل أو استسلام للعدو”، على حد تعبيره.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي “لم يتمكن من التقدم أكثر من أربعة كيلومترات ولم ينجح في تثبيت أي وجود له”، لافتاً إلى فشل محاولاته الميدانية في التوغل داخل العمق اللبناني.

وفي سياق متصل، تساءل فضل الله عن موقف الدولة، قائلاً: “لماذا لا تُطلب من الجيش اللبناني العودة إلى مواقعه؟”، في إشارة إلى ضرورة تحمل المسؤوليات الوطنية في مواجهة الاعتداءات المستمرة.