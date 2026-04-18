تقرير مصور | عودةٌ مكلّلة بالصمود… قوافل الأهالي تعود إلى قرى الجنوب لتتفقد منازلها رغم الوجع والدمار

بفضل تضحياتٍ كُتبت بالدم وصمودٍ لم ينكسر، يعود الأهالي اليوم إلى قراهم في الجنوب اللبناني، لا كنازحين بل كمنتصرين.

من المدخل الجنوبي لمدينة صيدا، تتقدّم القوافل المحمّلة بالحكايات والذكريات، معلنةً أن زمن الغياب قد انكسر.

لليوم الثاني على التوالي، يتدفّق العائدون إلى بلداتهم التي اضطروا لمغادرتها تحت وطأة الاعتداءات.

يعودون محمّلين بوجوهٍ غابت وذكرياتٍ اشتاقت، وبمحبةٍ وُلدت في قلب المحنة، رغم ما يرافق العودة من ألم الفقد ووجع الغياب.

يتلفتون حولهم يسألون عن الأحبّة: من بقي ومن ارتقى، وأيّ البيوت صمدت وأيّها سقط، لكنهم رغم كل شيء يمضون قُدُماً، لأن العودة ليست مجرد طريق، بل موقف وكرامة وحكاية شعبٍ كُتبت بالصبر وانتهت بالأمل.

تقرير: أمين شومر