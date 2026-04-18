السبت   
   18 04 2026   
   29 شوال 1447   
   بيروت 12:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    فيدان: “إسرائيل” تستغل الحرب في الشرق الأوسط لاحتلال مزيد من الأراضي في لبنان وسوريا

      أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، أن الكيان الإسرائيلي يستغل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ذريعة “لاحتلال مزيد من الأراضي” في لبنان وسوريا.

      وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا، جنوب تركيا: “إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدًا من الأراضي، وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي”.

      واعتبر وزير الخارجية التركي أن الكيان بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي يحتلها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بات يسعى إلى بسط سيطرته على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.

      وأضاف فيدان: “هذا احتلال وتوسع مستمر… يجب أن يتوقف”، مؤكدًا أن “إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها”.

      المصدر: أ.ف.ب.

