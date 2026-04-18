فيدان: “إسرائيل” تستغل الحرب في الشرق الأوسط لاحتلال مزيد من الأراضي في لبنان وسوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، أن الكيان الإسرائيلي يستغل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ذريعة “لاحتلال مزيد من الأراضي” في لبنان وسوريا.

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا، جنوب تركيا: “إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدًا من الأراضي، وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي”.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن الكيان بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي يحتلها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بات يسعى إلى بسط سيطرته على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.

وأضاف فيدان: “هذا احتلال وتوسع مستمر… يجب أن يتوقف”، مؤكدًا أن “إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها”.

المصدر: أ.ف.ب.