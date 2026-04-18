استشهاد شاب برصاص الاحتلال في دورا جنوب الخليل واحتجاز جثمانه

استُشهد مواطن، صباح يوم السبت، برصاص قوات الاحتلال في مدينة دورا بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن بالرصاص عند مدخل مستوطنة “نيجوهوت”، جنوب مدينة دورا في الخليل، تزامنًا مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان.

وأوضحت مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد أحمد أبو غالية السويطي (25 عامًا) في خربة سلامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد عقب إطلاق النار عليه.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم “تحييد شخص مسلح بسكين داخل مستوطنة نيجوهوت الواقعة على أراضي مدينة دورا بالخليل بعد دوي صافرات الإنذار”.

المصدر: وكالة صفا