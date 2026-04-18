ترامب يلوّح بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية وعدم تمديد وقف إطلاق النار مع طهران

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، تعليقًا على مصير وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران: “ربما لن أمدده”، مضيفًا: “لكن الحصار سيظل قائمًا”.

وقد أعادت إيران فتح مضيق هرمز، الجمعة، إثر اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، رغم تهديد طهران بإغلاق هذا الممر المائي الحيوي مجددًا في حال استمرار الحصار الأميركي.

وعند سؤال ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، قال: “أعتقد أن ذلك سيحدث”.

ولا تزال ثمة خلافات جوهرية بين مطالب الولايات المتحدة وإيران، اللتين فشلتا سابقًا في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات باكستان.

وأبلغ ترامب الصحافيين أنه “لن تُفرض رسوم” من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو مطلب طرحته الجمهورية الإسلامية خلال مفاوضات سابقة.

وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جينبينغ “سعيد للغاية” بإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف ترامب: “سيكون اجتماعنا في الصين مميزًا، وربما تاريخيًا”، في إشارة إلى القمة المزمع عقدها في بكين بين الرئيسين الأميركي والصيني في أيار/مايو.

كما شدد ترامب على أن واشنطن وطهران ستنقلان معًا اليورانيوم المخصب المخزّن في إيران إلى الولايات المتحدة، بموجب الخطة التي تعمل عليها واشنطن لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرّحت سابقًا بأن مخزونها من اليورانيوم لن يُنقل “إلى أي مكان”.

المصدر: أ.ف.ب