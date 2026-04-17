الجمعة   
   17 04 2026   
   28 شوال 1447   
   بيروت 21:15
    تقرير مصور | من تحت الركام تولد الحكاية… عودة تليق بالكرامة

    من تحت الركام، تولد الحكاية من جديد… ومن بين الدخان، يرتفع صوت الأرض أقوى من كل عدوان. هنا، لا عودة عادية… هنا عودة تُشبه الثورة، عودة مشبعة بالوجدان، ممهورة بتضحيات الشهداء، ومكتوبة بكرامة لا تُكسر.

    هم أبناء هذه الأرض… لم يغادروها إلا قسراً، ولم يعودوا إليها إلا مرفوعي الرأس.

    المحطة الأولى لم تكن المنازل… بل رياض الشهداء. … وبيوت عوائلهم فتحت لاستقبال التبريك قبل التعازي .

    وفي كل حجر يُرفع، وفي كل طريق تُفتح، وفي كل رايةٍ تُرفع… تتجدّد الحقيقة: أن هذه الأرض تعرف أهلها جيداً، وأن من قدّم الشهداء، لا يمكن إلا أن ينتصر.

    تقرير: ماهر قمر

    المصدر: موقع المنار

    طوني فرنجية: نبارك لأهل الجنوب والمناطق التي تعرّضت للعدوان ونتمنى عودة آمنة وكريمة

    تقرير مصور | بعد “ثلاثاء العار”… الخارجية الأميركية تصدر “مذكّرة عار” والسلطة تلتزم الصمت

    مسيرة في الهرمل احتفاءً بالنصر وعودة الأهالي