لبنان

التيار الإسلامي المقاوم”: للوحدة والتعاضد لصد العدوان الصهيوني – أميركي



دعا” التيار الإسلامي المقاوم” ، في بيان ،شعوب العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، إلى الوحدة والتعاضد لصد أي عدوان صهيوني – أميركي”، ودعا الى” المسارعة في وأد الفرقة و التنازع”.

واشار الى إن” تضامننا الكامل مع سوريا و لبنان و فلسطين و إيران و اليمن هو تضامن مع الذات، فالمسلم أخ المسلم، لذلك ندعو كل شعوب العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، إلى الوحدة والتعاضد لصد هذا العدوان الصهيو أميركي المستمر، وكسر مخططات قوى الإرهاب العالمي المتمثل بالصهيونية العالمية، التي تسعى لبسط سطوتها و هيمنتها على شعوب العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام