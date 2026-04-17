نقابة صيادلة لبنان تهنئ اللبنانيين عمومًا وأهالي الجنوب خصوصاً بقرار وقف إطلاق النار

هنّأت نقابة صيادلة لبنان اللبنانيين عمومًا وأهالي الجنوب خصوصاً بقرار وقف إطلاق النار آملةً أن يشكّل هذا التطوّر خطوة أولى نحو وقف نهائي للأعمال العدائية وصولًا إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحرير كامل الأراضي اللبنانية.

وفي بيان لها قالت النقابة:”ننحني إجلالًا لأرواح الشهداء الذين سقطوا جرّاء العدوان ومن بينهم عدد كبير من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي الذين أدّوا رسالتهم الإنسانية حتى اللحظة الأخيرة و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وتتوجّه النقابة بتحية تقدير واعتزاز إلى جميع الصيادلة في لبنان لا سيّما أولئك الذين صمدوا في أرضهم وأصرّوا على متابعة واجبهم المهني والإنساني في أصعب الظروف فكانوا خط الدفاع الأول إلى جانب سائر العاملين في القطاع الصحي والى الصيادلة الذين اضطروا إلى النزوح فحملوا رسالتهم معهم حيثما وجدوا واستمرّوا في خدمة مجتمعهم بكل ما أوتوا من التزام ومسؤولية مؤكدين أن الانتماء إلى هذه المهنة يتجاوز المكان والظروف.

“حمى الله لبنان وشعبه .”

المصدر: بيان