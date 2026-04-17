رئيس السلطة القضائية الايرانية: ما حدث في لبنان لم يكن إلا ببركة المقاومة، وإيران لن تتخلى عن شعب لبنان

اعتبر رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ محسني إجه إي ان ما حدث في لبنان لم يكن إلا ببركة المقاومة، وان المقاومة هي مفتاح النصر.

وقال: عندما رأت أمريكا والكيان الصهيوني الآخذ في الاضمحلال تضحيات حزب الله البطل، والموقف القوي والثابت لإيران في دعم مقاومة لبنان، أذعنت لوقف إطلاق النار. واكد ان إيران الإسلامية لن تتخلى أبدًا عن شعب لبنان المقاوم.

وقال: نهنئ الأمين العام الشجاع لحزب الله في لبنان، أخي الشيخ نعيم قاسم، وجميع المجاهدين الأبطال والشعب المقاوم في لبنان. سلاحكم ومقاومتكم هما مصدر عزتكم وفخركم.