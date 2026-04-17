جليلي: قوات المقاومة في إيران ولبنان وغيرهما تفرض إرادتها على العدو

اشار عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل قائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي ان “الكيان الصهيوني المشؤوم أطلق على عملية استشهاد سيد المقاومة نصر الله اسم «النظام الجديد». وفي حينه كان الرد: «النظام الجديد سيرسمه أبناء المقاومة». واضاف “اليوم يشهد العالم بوضوح أن النظام الجديد لا تحدده أمريكا والكيان الصهيوني، بل خطاب المقاومة المنتصر والقوي”.

وشدد على ان “قوات المقاومة، بدعم من الشعوب والأحرار في العالم، في إيران ولبنان وغيرها، تفرض إرادتها على العدو الذليل، وهذا ما زال من نتائج هذا الفجر، وكما قال قائد الثورة الإسلامية: سوف يأخذون بثأر دم القائد العظيم وجميع الشهداء.”