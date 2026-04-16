الخميس   
   16 04 2026   
   27 شوال 1447   
   بيروت 15:56
    لبنان

    اتحاد بلديات بنت جبيل ينعى رئيسه السابق رضا عاشور ويشيد بمسيرته

      نعى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رئيسه السابق رضا عاشور، الذي استُشهد بعد مسيرة حافلة بالعطاء في العمل البلدي وخدمة الشأن العام.

      وأشاد الاتحاد بدوره، معتبرًا أنه شكّل نموذجًا في المسؤولية والعمل لخدمة التنمية المحلية، حيث كرّس جهوده لتطوير العمل البلدي ومتابعة شؤون المواطنين في مختلف الظروف.

      وأشار إلى أن الراحل تميّز بالتواضع والنزاهة، وبحضوره في متابعة قضايا المنطقة، ما جعله من الشخصيات الفاعلة في قضاء بنت جبيل.

      وأكد الاتحاد أن هذه الخسارة تطال مختلف أبناء المنطقة، مشددًا على أن مسيرته ستبقى حاضرة بما قدّمه من جهود في خدمة المجتمع.

      المصدر: جمعية العمل البلدي