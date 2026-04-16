غارات جوية اسرائيلية تستهدف مناطق جنوبية وبقاعية

في تصعيد متواصل للعدوان على المناطق اللبنانية، يواصل الطيران الحربي المعادي تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت بلدات وقرى في الجنوب والبقاع، مخلفًا شهداء وجرحى وأضرارًا واسعة في الممتلكات والبنى التحتية، وسط استمرار القصف المدفعي واستهداف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية.

وأفاد مدير مستشفى تبنين، الدكتور محمد حمود، بأن الغارة التي استهدفت محيط المستشفى تسببت بأضرار جسيمة في المبنى. وكانت الغارة قد استهدفت مبنىً تجاريًا بالقرب من المستشفى، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه، عملت فرق الدفاع المدني على إخماده.

وفي سياق الاعتداءات، أغار الطيران الحربي المعادي فجرًا على بلدة الصرفند، كما استهدف فجرًا مكتبًا لإحدى الفصائل الفلسطينية في مخيم برج الشمالي.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات ليلًا على بلدتي الخيام ودبين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة الخيام. وفي تطورات ميدانية، استُشهد مواطن جراء غارة استهدفت منزله فجرًا في بلدة الهبارية – قضاء حاصبيا.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على وادي شبيل في القطراني بمنطقة جزين، فيما أدت غارات معادية ليلًا على محلة شبيل إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدتي القطراني والسريرة.

وفي البقاع الغربي، شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين فجرًا على بلدة سحمر، ما تسبب بأضرار كبيرة في المنازل.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي صباحًا غارة على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح.

واستهدف الطيران الحربي المعادي ليلًا منزلًا في حي السلام في مدينة النبطية، فيما نفذت مسيّرة معادية صباحًا غارة على منطقة مفتوحة في حي الراهبات في المدينة نفسها.

وكان الطيران الحربي المعادي قد استهدف فجرًا منزلًا في بلدة رومين في قضاء النبطية. كما تسببت غارة معادية ليلًا على حي التعمير في مدينة النبطية بدمار وأضرار في عدد من المباني والمنازل السكنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام