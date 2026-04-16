أستراليا | انفجارات مع اشتعال النيران في مصفاة نفط في مدينة غيلونغ

استجابت فرق الطوارئ لحريق خارج عن السيطرة، اليوم الخميس، في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا، والتي تزود البلاد 10% من استهلاكها من الوقود.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا إنها استجابت عند الساعة 11,15 مساء الأربعاء بعد ورود بلاغات متعددة عن انفجارات وألسنة لهب في مصفاة فيفا للنفط في مدينة غيلونغ في الولاية.

وأضافت إدارة الإطفاء في بيان “لم تتم السيطرة على الحريق بعد، رغم أنه محصور حاليا في المحطة”، مضيفة أن الحريق شمل “الوقود السائل والغازات”.

ولم تسجل إصابات، وقالت شركة فيفا للطاقة إنه “لا يوجد تأثير فوري على إمدادات الوقود”.

وجاء في البيان “تقوم فرق متخصصة في المواد الخطرة حاليا بمراقبة الغلاف الجوي وتتلقى الدعم من ضابط علمي تابع لإدارة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا”.

وذكر موقع شركة فيفا الإلكتروني أن المصفاة افتتحت عام 1954 و”يمكنها معالجة ما يصل إلى 120 ألف برميل من النفط يوميا، وتصنيع البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات”.

واندلع الحريق بعد أسبوع فقط من إبرام شركة فيفا اتفاقا مع الحكومة الأسترالية لتأمين وقود إضافي خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وقال سكوت وايت، الرئيس التنفيذي لشركة فيفا إنرجي، “ندرك مدى أهمية الوقود للحفاظ على حركة سائقي السيارات والمزارعين والشركات”.

وأضاف “تعمل فرقنا المتفانية بلا كلل للحفاظ على إمداد عملائنا من إنتاج مصفاة غيلونغ، فضلا عن توفير شحنات إضافية، وإدارة الخدمات اللوجستية الصعبة، والاستجابة للتطورات السريعة في السوق”.

