بالفيديو| كاميرا اسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين

يوم الإعتداء على فرق الإسعاف الذي ادى إلى ارتقاء اربع شهداء عدد من الجرحى جميعهم من المسعفين.

الجهات الاسعافية المستهدفة تباعاً:

الهيئة الصحية الإسلامية

كشافة الرسالة الإسلامية

إسعاف النبطية

الدفاع المدني اللبناني.

إن هذه المشاهد المؤلمة، والتي تؤكد بالدليل الدامغ أن الاستهداف طال الطواقم الإسعافية بشكل مباشر وممنهج، نضعها بدايةً برسم الأمم المتحدة ⁠ والجهات الدولية الحقوقية المعنية، وكذلك أمام الضمير العالمي.

كما نريدها ان تبقى شاهداً حياً لأبنائنا وأجيالنا القادمة على حجم الإجرام الذي تمارسه اسرائيل بحق الإنسان والعمل الإنساني.

المصدر: اسعاف النبطية