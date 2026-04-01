    بالفيديو| كاميرا اسعاف النبطية توثّق الاعتداء على المسعفين

      يوم الإعتداء على فرق الإسعاف الذي ادى إلى ارتقاء اربع شهداء عدد من الجرحى جميعهم من المسعفين.
      الجهات الاسعافية المستهدفة تباعاً:

      • الهيئة الصحية الإسلامية
      • كشافة الرسالة الإسلامية
      • إسعاف النبطية
      • الدفاع المدني اللبناني.

      إن هذه المشاهد المؤلمة، والتي تؤكد بالدليل الدامغ أن الاستهداف طال الطواقم الإسعافية بشكل مباشر وممنهج، نضعها بدايةً برسم الأمم المتحدة ⁠ والجهات الدولية الحقوقية المعنية، وكذلك أمام الضمير العالمي.
      كما نريدها ان تبقى شاهداً حياً لأبنائنا وأجيالنا القادمة على حجم الإجرام الذي تمارسه اسرائيل بحق الإنسان والعمل الإنساني.

      المصدر: اسعاف النبطية

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | شهداء الهرمل… شهادة على صمت العالم أمام الجريمة

      النائب حسين جشي يتفقد مديرية الدفاع المدني في صور ويؤكد عجز العدو عن تحقيق تقدم ميداني

      الهيئة الصحية الإسلامية: آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا

