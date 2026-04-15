العدو الصهيوني واصل عدوانه على المدنيين

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على المدنيين بموازاة فشله الميداني امام المقاومين رغم استخدامه القصف العنيف وسلاح الجو بكثافة لمواجهة المقاومة.

واستهدف الطيران المسير المعادي صباح اليوم سيارتين على اوتوستراد السعديات والجية.

وافاد مراسل المنار ان الطيران الحربي المعادي أغار على بلدات بريقع وحاريص وميفدون. واستهدف فرقا من الجمعيات الإسعافية أثناء تفقدهم للغارة في بلدة ميفدون في استمرار لعدوانه على فرق الاسعاف منهكا كل الاعراف والمواثيق.

ونفذ العدو قصفا مدفعيا استهدف بلدات كفردونين، خربة سلم، صفد البطيخ، شقرا، برعشيت، اطراف برج الشمالي.

الطيران المسير المعادي استهدف بعد الظهر سيارة على طريق آبار فخر الدين بين الكفور وكفرجوز ..واستهدف بلدة حاروف ..

وبعد الظهر ايضا افاد مراسل المنار ان الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا مدينة بنت جبيل وبلدتي الشهابية و مجدل سلم. وقصف بالمدفعية برعشيت وبيت ياحون.



عصر اليوم استهدف العدو مبنى القرض الحسن في بلدة دير الزهراني واغار على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان ..