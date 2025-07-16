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إيران | طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتُبدي قلقها إزاء أحداث السويداء

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانية إسماعيل بقائي، عن قلقه الشديد إزاء الاشتباكات في منطقة السويداء جنوب سوريا، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية ضد هذا البلد خلال اليومَين الماضيَين.

وأبدى بقائي قلقه الشديد إزاء الاشتباكات التي وقعت في منطقة السويداء جنوب سوريا، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، كما أدان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا خلال اليومين الماضيين.

ونبّه بقائي إلى “استمرار الاعتداءات العسكرية للنظام الصهيوني ضد وحدة الأراضي السورية بالتزامن مع استمرار احتلال جزء كبير من الأراضي السورية”، معتبرًا أنّ “استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزاء الإجراءات العدوانية للنظام الصهيوني ضد دول المنطقة أمر خطير للغاية ويؤدي إلى استفحال جرأة النظام المحتل”.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على “ضرورة اهتمام دول المنطقة والعالم الإسلامي بوقف انتهاكات القوانين وجرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها هذا النظام في غزة واعتداءاته المستمرة ضد سوريا ولبنان”.

وذكّر بقائي بـ”مسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالات