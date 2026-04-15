الخشن من صغبين: التعاضد الوطني هو السبيل لعبور المحن

في سياق التحركات التضامنية ومواكبة التطورات الأمنية والإنسانية، قدّم الناشط الاجتماعي والسياسي محمد رامز الخشن واجب التعزية بشهداء أمن الدولة الذين ارتقوا في مدينة النبطية، وذلك خلال زيارته مكتب البقاع الغربي في أمن الدولة في بلدة صغبين، حيث التقى مدير المكتب الرائد محمد عبدالفتاح.

وأكد الخشن خلال اللقاء أن “استشهاد عناصر أمن الدولة هو خسارة للوطن بأسره، لأنهم يمثلون عنوانًا لحماية الاستقرار وصون الأمن الداخلي”، مشددًا على أن “هذه التضحيات يجب أن تكون دافعًا إضافيًا لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين جميع اللبنانيين في مواجهة التحديات والعدوان”. وأضاف: “في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من الترفع عن الانقسامات والرهان على ما يجمعنا كلبنانيين، لأن الدم الذي يُقدَّم دفاعًا عن الوطن يوحّدنا ولا يفرّقنا”.

وفي إطار متصل، التقى الخشن رئيس بلدية صغبين الياس زيدان في مركز البلدية، حيث جرى البحث في أوضاع النازحين من قرى البقاع الغربي إلى البلدة، والاطلاع على احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، سواء في مركز النزوح الذي تديره البلدية أو لدى العائلات المستضيفة في المنازل.

واستمع الخشن من زيدان إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجهها البلدية في تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، في ظل الضغط المتزايد على الإمكانيات المحلية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الرسمية والأهلية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود.

وبادر الخشن خلال الزيارة إلى تسليم البلدية مجموعة من المساعدات، شملت حصصًا غذائية ومواد تنظيف واحتياجات أساسية، على أن تُوزّع على العائلات النازحة وفق آلية البلدية.

وقال الخشن: “ما نشهده اليوم يفرض علينا أن نكون إلى جانب أهلنا دون تمييز، فالمعاناة واحدة والكرامة الإنسانية لا تتجزأ. واجبنا أن نمدّ يد العون ونرسّخ ثقافة التضامن الوطني، لأن قوة لبنان تكمن في تضامن أبنائه وتكافلهم في الأزمات”.

من جهته، ثمّن رئيس بلدية صغبين الياس زيدان هذه المبادرة، معتبرًا أنها “تعكس روح المسؤولية الوطنية والتضامن الحقيقي مع أهلنا النازحين”، وأضاف: “نحن في البلدية نعمل بما توفر لدينا من إمكانيات، لكن حجم الأعباء كبير، ما يستدعي تضافر جهود الجميع، من مؤسسات وأفراد، لتأمين حياة كريمة للنازحين”.

وختم زيدان بالتأكيد على أن “صغبين ستبقى بيتًا مفتوحًا لكل من يلجأ إليها، لأن هذه البلدة، كما كل بلدات البقاع، قامت على قيم التكافل والتآخي، وهي اليوم أحوج ما تكون إلى تعزيز هذه القيم في مواجهة التحديات الراهنة”.

الخشن ختم بالتأكيد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني وتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع، مشددًا على أن دعم خط المقاومة في مواجهة العدوان يشكّل ركيزة أساسية لحماية لبنان وصون سيادته”. وأضاف: “بالتوازي مع ذلك، يبقى الوقوف إلى جانب أهلنا النازحين واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، لأن صمودهم هو جزء لا يتجزأ من صمود الوطن، ومن هنا فإننا سنبقى إلى جانبهم، نؤازرهم ونساندهم بكل ما أمكن، حتى تجاوز هذه المرحلة الصعبة بوحدة وتضامن”.

المصدر: موقع المنار