الأربعاء   
   15 04 2026   
   26 شوال 1447   
   بيروت 14:13
    “الحرس القومي”: نرفض التفاوض مع العدو ولمواجهة الخيارات الاستسلامية على كافة المستويات

      أعرب “الحرس القومي العربي” في لبنان، في بيان له الأربعاء، عن “رفضه أي مبادرة اتفاقية أو أي تفاوض مباشر وغير مباشر مع العدو الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة”.

      وقال البيان إن “ما حصل بالأمس هو يوم مشؤوم، كونه لا يأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي للصراع العربي الصهيوني، ولا يأخذ بعين الاعتبار حجم التضحيات التي قدمها شعبنا ومقاومته منذ نشأة هذا الكيان الغاصب حتى هذه اللحظة التي يخوض فيها أبناؤنا في الجنوب أشرف معركة بمواجهة آلة الحرب الصهيوأميركية”.

      واعتبر البيان أن “اللقاء في واشنطن مقدمة لتنازلات كبيرة يخطط لها أركان هذا النظام، لا تقتصر على التخلي عن دمائنا ودماء شهدائنا وجرحانا وأبنائنا، بل تمتد لتقديم ثروات وخيرات لبنان على طبق من ذل”.

      وشدد البيان على “مواجهة هذه الخيارات الاستسلامية على كافة المستويات السياسية والميدانية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

