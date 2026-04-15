رفعت البدوي: ندعو لبنان الرسمي الى وقف أشكال الهرولة وتقديم الهدايا المجانية للعدو

أعلن المستشار السابق للرئيس سليم الحص رفعت ابراهيم البدوي ان “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعد اللبنانيين بالانسحاب وعدم اكمال جلسات التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي في حال لم يحصل لبنان على اقرار اسرائيلي واضح بوقف فوري لإطلاق النار”.

وقال في بيان:”اليوم عقدت جلسة التفاوض المباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية اميركية، وصدر بيان مشترك لم يأت على ذكر أي جملة تفيد بأن العدو الاسرائيلي قبل بوقف لاطلاق النار، بل على العكس فان الاسرائيلي اصر على استمرار القتل والاعتداء على لبنان و استحداث ثكنات عسكرية اسرائيلية في المناطق المحتلة ، واقامة مناطق عازلة في الجنوب اللبناني، وتقسيمه الى ثلاث قطاعات خاضعه للسيطرة الاسرائيلية ذلك لمنع عودة النازحين الى بيوتهم”.

تابع:”السفيرة اللبنانية في واشنطن، دعت الجانب الاسرائيلي الى وقف لاطلاق النار والسماح بعودة النازحين اللبنانيين الى قراهم (من دون المطالبة بانسحاب اسرائيل من الجنوب) ولكن لا شيء مما سبق ذكره قد حصل عليه لبنان. والبيان المشترك اللبناني والاسرائيلي يتحدث عن اتفاق الجانبين على عقد جلسات تفاوضية متعددة مع العدو الاسرائيلي من دون اي وعد بالحصول على وقف لاطلاق النار”.

وسأل :”الآن ماذا استفاد لبنان من جلسة التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي في واشنطن، سوى إعطاء اسرائيل المزيد من الوقت لممارسة العربدة بحق لبنان؟”.

وقال:”لقد جرى انزلاق لبنان نحو سلسلة من جلسات التفاوض الطويل الأمد غير المجدي مع العدو الاسرائيلي، لان تلك الجلسات التفاوضية المرتقبة تصب بمصلحة اعطاء العدو الاسرائيلي المزيد من تراخيص القتل والتهجير بحق ابناء الوطن من دون اي فائدة للبنان . فلا وقف للنار ولا إقرار بالانسحاب ولا ضمان بعودة النازحين او بالافراج عن الاسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي”.

وسأل:”الآن ما هي الخطوة التالية المتوجبة على لبنان الرسمي اتخاذها، وخصوصاً بعد وعد الرئيس عون بعدم إكمال مسار التفاوض المباشر مع الاسرائيلي في حال لم يحصل لبنان على وقف لاطلاق النار ؟”.

ورأى ان “االواجب الوطني يحتّم على لبنان الرسمي المتمثل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام الى اتخاذ قرار واضح وصريح بوقف كل أشكال التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي قبل ضمان الزام الاسرائيلي القبول بوقف شامل لاطلاق النار، ومنع اي تعديات على لبنان وتأكيد الانسحاب الاسرائيلي من كل لبنان، وتأمين عودة النازحين الى قراهم وبيوتهم واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي”.

تابع:”نقول بضمير وطني خالص إحتراماً لدماء المقاومين الأشاوس الشهداء المدافعين عن ارض لبنان و سيادته، و حرصاً على سيادة الوطن وعلى وحدة لبنان والعيش المشترك فيه، ولوقف حالة الانقسام الداخلي ومنعاً لأي فتنة إسرائيلية قد تهدم الهيكل على رأس الجميع وانطلاقاً من إيمان راسخ بلبنان الواحد، ندعو لبنان الرسمي الى وقف كل أشكال الهرولة وتقديم الهدايا المجانية للعدو الاسرائيلي”.

ختم:”رحم الله الراحل الكبير الرئيس سليم الحص حين قال :ان حكم التاريخ لا يرحم وكذلك حكم الشعوب ستندمون ولات ساعة مندم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام