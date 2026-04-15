    شهداء وجرحى اثر سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

      شهدت قرى وبلدات جنوب نهر الليطاني سلسلة اعتداءات نفذها العدو الإسرائيلي، تمثلت في غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

      وأفادت المعلومات عن شنّ غارة من الطيران الحربي على بلدة تبنين، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما استهدف الطيران الحربي بلدة برعشيت بغارة مماثلة أسفرت أيضًا عن إصابات.

      وفي السياق، تعرض خط الساحل جنوب مدينة صور لقصف مدفعي طال عدة قرى، تخلله تمشيط بالمدفعية على امتداد الخط الساحلي.

      كما نفذت طائرة مسيّرة غارة على بلدة الصوانة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

      وفي تطورات لاحقة، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة والحنية جنوب صور، كما أغار على بلدة صديقين جنوب صور.

      استُشهد خمسة أشخاص في غارة جوية شنّها الطيران الحربي المعادي فجرًا على بلدة أنصارية. كما استهدف الطيران الحربي المعادي مدخل بلدة القليلة، في إطار سلسلة غارات متواصلة على مناطق جنوبية.

      وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني و”كشافة الرسالة للإسعاف الصحي”، من انتشال جثامين أربعة شهداء وسحب ثلاثة جرحى جراء الغارة التي شنها الطيران الحربي المعادي على مجمع “الخضرا” في منطقة قدموس في صور.

      وفي تطورات ميدانية أخرى، أغار الطيران الحربي المعادي على بلدتي ياطر وزبقين، كما شنّ غارة على منطقة المحمودية قرب العيشية في منطقة جزين.

      وفي إقليم الخروب، استهدف الطيران المعادي سيارة في منطقة السعديات، كما استهدف سيارة أخرى على أوتوستراد الجية باتجاه الجنوب.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

