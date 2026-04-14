    بالفيديو | طائرات مسيّرة تستهدف نهاريا وصفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة

      أُصيب مبنى في مستوطنة “نيتيف هشياراه” شرق نهاريا جرّاء استهدافه بطائرة من دون طيار اطلقت من لبنان، بحسب ما أفاد اعلام العدو.

      وشهدت المنطقة عمليات مطاردة لطائرتين مسيّرتين في نهاريا والمناطق المحيطة بها.

      وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار في ديشون والمالكية في الجليل الأعلى، وفي المطلة في إصبع الجليل، وفي مسكافعام وكفار جلعادي في إصبع الجليل، إضافة إلى كريات شمونه ومحيطها، ومعالوت ترشيحا ومحيطها في الجليل الغربي.

      من جهته، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إنه يجب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى توقع زيادة في إطلاق الصواريخ من لبنان خلال الساعات القادمة.

