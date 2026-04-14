الدفاع المدني في غزة يحذّر من توقف شامل للخدمات بسبب نقص الوقود

حذّر الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل من خطر توقف الخدمات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل، نتيجة استمرار منع إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المركبات والآليات.

وأوضح بصل أن “أزمة الوقود لا تهدد عمل الدفاع المدني فقط، بل تمتد لتشمل المستشفيات والمرافق الحيوية التي تعتمد على المولدات الكهربائية”، مشيراً إلى أن “نقص الزيوت وقطع الغيار يعرقل تشغيل هذه المولدات ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأضاف أن “الجهاز يواجه عجزاً كبيراً في القدرة التشغيلية، حيث تعمل بعض مركباته بنسبة لا تتجاوز 10% من طاقتها، فيما خرجت بعض المحافظات فعلياً عن نطاق الخدمة نتيجة النقص الحاد في الإمكانات”.

وأكد أن “استمرار هذه الأزمة ينذر بشلل كامل في خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء، في وقت تتزايد فيه الحوادث والاحتياجات الطارئة داخل القطاع”.

ودعا بصل المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإدخال الوقود والمعدات وقطع الغيار، لضمان استمرار الخدمات الإنسانية وإنقاذ حياة المدنيين.

المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية