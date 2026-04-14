وزير الاعلام: نسير في إطار المبادرة الرئاسية

اعتبر وزير الإعلام بول مرقص عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا أن “الحل يكمن عبر آلية التفاوض برعاية دولية، والحرب لا تنتج إلا دماراً أكبر في لبنان”، قائلًا: “نحن ذاهبون الى الحل الذي سبق وطرحه الرئيس عون”.

وأشار مرقص إلى أن “جهود الرئيس عون واضحة باتجاه الدعوة والتشديد والضغط لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، ونحن نسير في إطار هذه المبادرة الرئاسية.”

وقال انه وضع “الرئيس عون في أجواء التحركات مع وزارة الخارجية والجهات الدولية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين، كما أجرينا لقاءات مع مسؤولين دوليين وسفراء أوروبيين، وقدمنا مذكرات احتجاج لحماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم”، مشيرا الى انه عرض” أمام فخامة الرئيس جهود وزارة الإعلام خلال المرحلة الأخيرة، لا سيّما في ظل الحرب والتحديات الراهنة “.