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حماس: الاحتلال الاسرائيلي يمعن في مجازره الوحشية بغزة

أكدت حركة حماس في بيان لها مساء الثلاثاء أن “مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين تمثل إمعانًا وحشيًا في حرب الإبادة”، مطالبة “بمحاسبة المسؤولين عنها”.

وقالت الحركة إن “مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المستمرة في القطاع وارتقاء العشرات من المدنيين اليوم، خصوصاً في مخيم الشاطئ، حيث استهدف تجمّعاً لأطفال أبرياء بقصف جوي أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم؛ تمثّل إمعاناً وحشياً في حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً”.

وأضافت الحركة “كما أن المجزرة المروّعة المرتَكَبة مساء اليوم الثلاثاء بحق المجوّعين المدنيين حول النقطة الأميركية الصهيونية للتحكم بالمساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح، تؤكّد من جديد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية، وضرورة تحرُّك المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأشارت حماس إلى أن “القطاع الطبي في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار الكامل بفعل الحصار والإغلاق والاستهداف المستمر”، ودعت “المجتمع الدولي للتحرك الفوري لكسر الحصار، وإمداد المستشفيات بما تحتاجه من وقود ومستلزمات طبية عاجلة”.

ولفتت حماس الى ان “استمرار حكومة الاحتلال الفاشي في جريمة قطع خط الكهرباء المغذّي لمحطة تحلية المياه الوحيدة العاملة في القطاع، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وانتشار للأمراض خصوصاً بين الأطفال”، وتابعت “على العالم التحرك الفوري لإيقاف هذه الإجراءات التي ترقى إلى عمليات تطهير عرقي ممنهج”.

المصدر: فلسطين اليوم