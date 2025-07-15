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الصحة بغزة: النقص الحاد بالأدوية يُهدد حياة آلاف المرضى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الثلاثاء أن “هناك كارثة صحية وشيكة تهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة، جراء النقص الحاد والمتواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأوضحت الوزارة أن “47٪ من أصناف الأدوية الأساسية مفقودةٌ تمامًا، فيما بلغت نسبة النقص في المستهلكات الطبية 65 ٪ ما يعني أن ما يقارب نصف الخدمات الدوائية في قطاع غزة أصبحت معطّلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “خدمات علاج الأورام وأمراض الدم من أكثر التخصصات تضررًا، إذ إن 67٪ من الأدوية الخاصة بهذه الفئة غير متوفرة”.

وذكرت الوزارة أن “أكثر من 51 ٪ من أدوية الرعاية الأولية الخاصة بمرضى السكري، والضغط، والقلب، والفشل الكلوي غير متوفرة، ما يُجبر المرضى للجوء إلى علاجات بديلة أقل فعالية، قد تعرّضهم لمضاعفات خطيرة”.

وأكدت الوزارة أن “التنقل المتكرر للمرضى بسبب النزوح الناتج عن العدوان المتواصل يعقّد إمكانية متابعة حالتهم الصحية أو قياس أثر غياب العلاج عليهم بدقة، لكن المؤشرات الأولية تدل على ارتفاع معدلات الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وتزايد الدخول للمستشفيات”.

المصدر: المركز الفلس