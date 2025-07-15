دولي

إسبانيا تدعو لوقف بيع الأسلحة لكيان العدو الإسرائيلي

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى “وقف بيع الأسلحة لإسرائيل جراء انتهاكاتها في قطاع غزة”.

وأكد ألباريس في حديث له الثلاثاء أنه “لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة”، وشدد على أن “بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئها”، واقترح “تعليق أي عملية بيع للأسلحة للاحتلال”.

وطالب ألباريس “بوضع حد للحرب على قطاع غزة”، وأكد “التزام إسبانيا بأحكام محكمة العدل في لاهاي والجنائية الدولية”، وقال “سنحترم القوانين الدولية”، في إشارة إلى إصدار “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما أعرب وزير الخارجية الإسباني عن “دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام