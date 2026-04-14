العفو الدولية تحذر: مشروع قانون فرنسي قد يجرّم دعم الفلسطينيين

حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون فرنسي يهدف إلى “معاقبة معاداة الصهيونية”، معتبرة أنه “قد يؤدي إلى تجريم دعم الفلسطينيين”.

وفي بيان لفرعها في فرنسا، انتقدت المنظمة ما يُعرف بـ“قانون يادن”، الذي تعتزم النائبة كارولين يادن طرحه أمام الجمعية الوطنية في 16 نيسان/أبريل، محذّرة من “انحرافات خطيرة” قد تنتج عنه.

وينص مشروع القانون على معاقبة إنكار وجود كيان الاحتلال أو تشبيهها بالنظام النازي، ضمن إطار ما يُسمى “مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية”.

ويواجه المشروع معارضة من أنصار القضية الفلسطينية ونواب يساريين، الذين يرون أنه قد يُستخدم لتجريم انتقاد الاجتلال ومعاداة الصهيونية تحت غطاء مكافحة معاداة السامية.

كما تجاوز عدد التوقيعات على عريضة إلكترونية رافضة للمشروع 500 ألف توقيع، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات احتجاجية في باريس رفضاً له، في ظل جدل متصاعد حول حدود حرية التعبير في فرنسا.

المصدر: وكالة الأناضول